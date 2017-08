Il mappamondo dopo Durban

[Internazionale] Il mappamondo dopo Durban Europa Sempre più leader Per la prima volta Bruxelles si è mossa e ha parlato con una voce sola. Nonostante alcuni paesi del Vecchio continente abbiano fatto fatica a non esprimere il proprio parere "fuori dal coro", Connie Hedegaard, commissario europeo per il clima, è stata bravissima a portare avanti, senza mai indietreggiare, una posizione favorevole all'introduzione di un accordo legalmente vincolante. Non solo: a differenza di altri paesi, l'Ue non ha subordinato il proprio impegno a quello dei paesi emergenti. In questo modo la leadership climatica di Bruxelles ne è uscita rafforzata. Parafrasando la famosa frase dell'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, in campo ambientale gli Stati Uniti sanno benissimo a chi devono telefonare se vogliono parlare con l'Europa. Australia Il nuovo ruolo dell'emisfero australe Nel 1997 il governo di Canberra sottoscrive il Protocollo di Kyoto, ma poi si rifiuta di ratificarlo. Nel 2007, in seguito a un cambio di governo, l'Australia torna sui suoi passi e decide di aderire in extremis ai vincoli di riduzione della CO2 previsti dalla Cop 3 di Kyoto. Oggi, l'Australia sembra essere totalmente passata tra i paesi più attivi nella lotta ai cambiamenti climatici dichiarandosi disponibile a prolungare gli effetti del Protocollo fino al 2020. Stessa decisione presa anche da Svizzera e Norvegia. Cina Come un pachiderma: piano, ma fa molto rumore La posizione di Pechino è stata al centro dei negoziati. Inizialmente chiusa, la Cina ha spiazzato i governi di mezzo mondo dichiarando di essere disponibile a sottoscrivere un accordo globale contenente vincoli di riduzione delle emissioni di gas serra. Grazie a questa mossa si è riuscito a delineare le tappe che dovrà rispettare il nuovo trattato: da scrivere e sottoporre alle firme degli stati entro il 2015; entrata in vigore nel 2020. Canada, Russia e Giappone La politica del gambero I governi di Ottawa, Mosca e Tokyo hanno seguito il percorso inverso rispetto all'Australia. Tra i paesi che hanno aderito fin da subito al Protocollo, ora il trio ha deciso di uscire dal "Kyoto bis" per la mancanza di un impegno anche da parte di Stati Uniti e dei paesi emergenti come Cina e India. Un po' come fanno i fanciulli: "non gioco se non giochi prima tu", ma con il nostro pianeta non si può giocare. Stati Uniti Ancora fermi ai blocchi di partenza Gli Stati Uniti non hanno mai ratificato Kyoto e mai lo faranno. Avevano detto di non essere disposti a sottoscrivere alcun nuovo accordo se la Cina non avesse fatto il primo passo, ma anche dopo che questo è arrivato, la Casa Bianca non ha impartito nuove disposizioni ai suoi delegati presenti a Durban. In ogni caso, questi non hanno ostacolato l'approvazione dell'accordo finale, ma da qui al 2020 la strada è ancora lunga e molte le elezioni (presidenziali e di mid-term) in programma.