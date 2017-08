Il protocollo di Kyoto discusso a Bonn

Nel 1997, anno della nascità del protocollo, i paesi industrializzati avevano deciso di ridurre le emissioni di gas serra del 5,2% rispetto ai livelli dell'anno 1990, e questo entro il 2008/2012. Ma a Bonn questo traguardo è stato stravolto completamente e l'accordo raggiunto alla fine si limita a una riduzione dei gas serra del 1,8%. Questa percentuale suona ancora più misera se si considera che, per raggiungere una situazione climatica equilibrata, gli scienziati ritengono necessario un taglio del 60% delle emissioni globali. Comunque l'accordo trovato entrerà in vigore già nel 2002.



Giappone, Canada e Australia sono i tre paesi maggiormente responsabili dell'indebolimento dell'accordo. "L'OPEC, l'industria del petrolio e le sue associate e gli Stati Uniti hanno combattuto più violentemente il Protocollo", ha dichiarato Bill Hare, direttore politico della campagna clima per Greenpeace. "Questa volta il loro tentativo di fare fuori il Protocollo di Kyoto è fallito, ma ci è mancato poco che ci riuscissero a centrare il loro obiettivo." In queste circostanze, i promotori del Protocollo e le varie associazioni ambientaliste ritengono che sia meglio il compromesso debole raggiunto che un fiasco totale.



Comunque l'accordo è riuscito unicamente perché le foreste, i cosiddetti "pozzi di assorbimento del carbonio", conteranno molto, più di quanto non era programmato, nel calcolare la quantità dei gas serra emessi nell'atmosfera: il carbonio che viene assorbito dagli alberi può essere detratto dalla quantità di gas emessi e quindi essere inserito nel bilancio ambientale. Ed è più facile raggiungere gli obiettivi del Protocollo piantando degli alberi che finanziare e sviluppare fonti di energie alternative. Oltretutto si possono anche contare gli alberi piantati fuori dai confini della proporia nazione.

Per paesi come Canada e Australia questa opportunità era determinante per la decisione di apporre la loro firma. E a pochi giorni dall'accordo l'Australia ha fatto sapere del suo intento di piantare nel Vietnam 8.250 ettari di foresta nell'arco di cinque anni. Con questo i problemi futuri sono già programmati perché gli alberi che verranno piantati, l'Acacia crassicarpa e l'Eucalyptus tereticornis, saranno però delle piante geneticamente modificate.

Per riuscire ad avere l'ok del Giappone invece non si sono potute definire le modalità di controllo e le sanzioni da emettere per gli indampienti. Questi punti verrano trattati in un incontro in autunno a Marrakesh.

Rita Imwinkelried