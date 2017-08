Il Protocollo di Kyoto festeggia quattro anni. L’Italia ce la pu

E per chi credeva che i target fissati in Giappone fossero impossibili da raggiungere ecco una prima gradita sorpresa: probabilmente l'Italia ce la farà. E' quanto è emerso venerdì 12 febbraio nel corso della conferenza stampa di presentazione del Dossier Kyoto, realizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

?Dal 2005 il trend in Italia è cambiato? ha detto Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e firmatario del Protocollo di Kyoto ?nel 2012 potremmo essere molto vicini all?obiettivo di Kyoto (a -5,4%, rispetto all?obiettivo di -6,5%)?.

Effetto della crisi economica? Non proprio. ?La crisi si è fatta sentire sui consumi energetici solo negli ultimi due mesi del 2008? ha dichiarato Ronchi ?La diminuzione delle emissioni è legata soprattutto agli effetti di alcune misure europee, come la direttiva ETS sui grandi impianti, la direttiva sulle rinnovabili e sull?efficienza energetica?.

?Nel 2007 e nella prima metà del 2008? ha aggiunto Ronchi ?la tendenza è stata rafforzata dal consistente aumento del prezzo del petrolio mentre alla fine del 2008 è arrivata la crisi e il petrolio è calato, ma sono calati anche i consumi di energia?.

?Sulla base dei dati legati ai consumi energetici (sia a livello industriale che non) abbiamo elaborato una stima delle emissioni di gas serra nel 2008 pari a 550 milioni di tonnellate? ha continuato Ronchi. ?Una stima che possiamo ritenere approssimata per eccesso?.

?Nel 2009 il quadro economico, secondo tutte le previsioni, resterà negativo e le emissioni, prevedibilmente, continueranno a diminuire? ha concluso Ronchi. ?Ciò cambia anche le prospettive europee di riduzione per il 2020. Si tratta certamente di un quadro praticabile per l?Italia, anche se restano molto impegnativi gli obiettivi di incremento delle rinnovabili e dell?efficienza energetica?.



Emiliano Angelelli