Il Quinto Piano d’Azione Comunitario

Il Quinto Piano d'Azione ("Per uno sviluppo durevole e sostenibile - Programma politico e d'azione della Comunità Europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile"), predisposto nel marzo 1992 parallelamente ai lavori preparatori della Conferenza di Rio de Janeiro e approvato all'inizio del 1993, ha assunto integralmente i princìpi dello sviluppo sostenibile ed ha costituito lo strumento di attuazione in ambito comunitario - quindi vincolante per tutti gli Stati membri - dell'Agenda 21. Il periodo di vigenza di questo programma è andato dal 1993 al 2000. Nell'ottica della sostenibilità, il programma ha accentuato l'importanza degli approcci globali ai problemi ambientali: tra questi, l'introduzione dell'analisi del ciclo di vita dei prodotti (Life Cycle Analysis/LCA) e un'accentuata attenzione per l'insieme delle risorse naturali, raccomandando un piano d'azione globale per le foreste basato sui concetti di conservazione e protezione della biodiversità. Sono stati poi raccomandati come settori prioritari di intervento la gestione sostenibile delle risorse naturali, il controllo integrato dell'inquinamento e una politica di prevenzione nei confronti dei rifiuti, la riduzione del consumo di energie non rinnovabili, una migliore gestione della mobilità per promuoverne un uso più efficace e razionale, il miglioramento dell'ambiente urbano attraverso un insieme coerente di interventi, nonché il miglioramento della sanità e della sicurezza, anche attraverso una razionale gestione del rischio industriale. Gli interventi del Quinto programma di azione sono stati estesi a tutti i settori produttivi: industria, energia, trasporti, agricoltura e turismo. L'estensione della politica ambientale nei confronti di questi ultimi due settori ha costituito una novità; in particolare, le contraddizioni tra i princìpi della compatibilità ambientale e la politica agricola comunitaria del passato sono tra le ragioni che hanno portato alla recente radicale, ancorché graduale, revisione di quest'ultima. Nei confronti dell'industria, il Quinto programma ha proposto invece un parziale passaggio dalle politiche autoritative, fondate sui principi del "command-and control", a politiche di tipo negoziale, fondate sull'autoregolamentazione e su un rapporto di cooperazione tra autorità pubbliche e imprese o loro associazioni, integrato da tasse ecologiche per orientare in senso ambientale la domanda dei prodotti da parte dei consumatori. Si è così allargata la gamma degli strumenti cui fare ricorso per dare attuazione alle politiche ambientali: normazione, strumenti di mercato, supporti all'impresa (ricerca, assistenza tecnica, ecc.) e finanziamenti nel quadro di specifici programmi comunitari.