Il riciclo migliore? E’ “made in China”!

La Cina è campione mondiale del riciclo. Secondo uno studio dell'organizzazione internazionale Forest Trends, intitolato 'Environmental Aspects of China's Papermaking Fiber Supply',infatti, uno dei più grandi inquinatori del pianeta sarebbe il maggiore consumatore di carta riciclata per la produzione di imballaggi e oggetti in cartone. Dal report emerge che il 60% circa delle fibre usate nell'industria cartiera cinese proviene da carta da macero importata da Stati Uniti, Giappone ed Europa. Le importazioni sono cresciute del 500 per cento nell'arco di un decennio: si è passati, infatti, dai 3,1 milioni di tonnellate importate nel 1996, ai 19,6 milioni di tonnellate importate nel 2006. Lo studio ha inoltre calcolato che, negli ultimi 4 anni, il colosso orientale ha salvato dalle discariche di USA e Giappone circa 64 milioni di tonnellate di carta usata e, solo lo scorso anno, ha impedito il taglio di circa 54 milioni di tonnellate di legname. Insomma, un primo, importante passo verso la sostenibilità. Eppure, non è tutt'oro quel che luccica. L'utilizzo di carta riciclata non copre interamente né il fabbisogno interno, né le esigenze dei Paesi importatori, che preferiscono prodotti in carta vergine. E la richiesta è in costante aumento. Così, grazie al Forest Trends, si scopre che almeno un terzo della carta prodotta in Cina è fabbricata da legname di dubbia provenienza, probabilmente da aree di sfuttamento illegale delle foreste tropicali. Che fare, allora? Lo studio propone alle compagnie cartiere cinesi di tracciare il legname, in modo da evitare lo sfruttamento illegale. Ma non basta. Serve che anche gli importatori (gli stessi da cui la Cina importa la carta da macero, cioè noi), effettuino scelte più sostenibili, preferendo prodotti in carta riciclata a quelli in fibra vergine.