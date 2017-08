Il Sole

La testata in questione è il Sole 24 ORE, a dimostrare, una volta di più, che economia e ambiente possono considerarsi due realtà connesse tra loro.

È la prima volta che in Italia un grande quotidiano nazionale decide di intraprendere un'azione simile. Cosa accadrà? In pratica le emissioni di CO 2 legate al ciclo di produzione del Sole 24 ORE di lunedì 16 e di una settimana del sito web sono state compensate contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita in Italia e nel mondo.

La resa a Impatto Zero® del quotidiano avviene grazie ad Arval, società leader in Europa nel noleggio auto a lungo termine e nella gestione delle flotte aziendali. Arval è da sempre sensibile alle tematiche ambientali: nel 2005, infatti, lancia il progetto Ecopolis che si concretizza nel 2008 in Ecopolis Fleet, la soluzione di noleggio nata per limitare l'impatto ambientale delle flotte aziendali e pensata per una mobilità sostenibile, per il rispetto dell'ambiente e per la sicurezza delle persone.

L'operazione congiunta Sole 24 ORE - Arval per festeggiare il quarto anniversario del Protocollo di Kyoto acquista ancora più valore se si pensa che la tiratura del lunedì è la più alta della settimana, con circa 550.000 copie stampate.

L'edizione del 16 febbraio vedrà inoltre l'approfondimento di alcuni, importanti temi: i gesti quotidiani per ridurre il proprio impatto ambientale, l'indagine Istat su come sono cambiate le emissioni di CO2 delle famiglie, le tasse ambientali in Italia. Il sito web, inoltre, ospiterà un video girato nel Parco del Ticino che parla dell'iniziativa.