Il “supermarted

A dispetto della crisi finanziaria globale, il voto di ieri ha confermato le ambizioni europee in materia di clima ed energia, in vista dei negoziati per il cosiddetto Kyoto Bis previsti per l'anno prossimo.

Cosa è emerso dal voto del "supermartedì"?

Primo. La commissione Ambiente ha approvato l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. O del 30% nel caso in cui si arrivi ad un accordo internazionale post-Kyoto.

Secondo. E' passata la cosiddetta "clausola Schwarzenegger" (che deve il suo nome al fatto che il livello approvato dalla commissione Ambiente è lo stesso vigente in California): dal 2015 le centrali a carbone con una capacità superiore ai 300 megawatts dovranno emettere al massimo 500 grammi di anidride carbonica per chilowattora. In altri termini dovranno disporre di impianti per la cattura e lo stoccaggio della CO2.

A questo proposito gli eurodeputati hanno approvato il finanziamento di 12 impianti dimostrativi, sfruttando i proventi legati alla nuova borsa delle emissioni. Che potrebbero ammontare a circa 10 miliardi di euro.

Terzo. La commissione Ambiente ha dato il via libera anche alla revisione della borsa delle emissioni, offrendo qualche concessione alle cosiddette industrie energivore.

A partire dal 2013 i produttori di energia dovranno pagare il 100% dei permessi per emettere CO2 in eccesso. Le industrie energivore, invece, dovranno pagare solo il 15% a partire da quella data, ma sono tenute ad arrivare al 100% entro il 2020.

Gianluca Cazzaniga