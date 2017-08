Il termometro della Terra a Nairobi

Due gradi in più, e sarebbe una catastrofe. Un problema che i Grandi e i Piccoli della Terra stanno affrontando a Nairobi, la prima città sub-sahariana ad ospitare la Conferenza Annuale dell'Onu sul Cambiamento Climatico (6-17 novembre). Non si attendono esiti clamorosi dalla conferenza, ma le discussioni odierne servono a preparare il terreno per un futuro accordo internazionale.

In un mondo ideale si troverebbero tutti attorno ad un unico tavolo, per risolvere una grande sfida globale come questa. Ma la realtà è assai più complicata. E da Nairobi passano due sentieri paralleli: la Convenzione sul Cambiamento Climatico e il Protocollo di Kyoto. A questo tavolo, ad esempio, non siedono due paesi del calibro di Stati Uniti e Australia, che non hanno accettato di fissare un tetto alle emissioni. Qui i vari esperti nazionali discutono il dopo Kyoto e la revisione degli attuali protocolli.

Mentre nell'agenda della Convenzione spiccano i temi dello sviluppo sostenibile e dei cosiddetti meccanismi legati al mercato. Tra cui la prima borsa delle emissioni, introdotta l'anno scorso nei 25 stati dell'Unione Europea. Un sistema che sta guadagnando consensi tra i paesi industrializzati, sia a livello regionale (California) che settoriale (Corea del Sud). Ma che non piace a paesi a giganti in piena crescita come Cina, India e Brasile.

Su questo fronte, quindi, si tratta di trovare un accordo su strumenti alternativi per promuovere la riduzione delle emissioni senza imporre tetti. "Last but not least", la Conferenza di Nairobi vuole attirare l'attenzione su paesi abituati a ben altri ritmi di sviluppo, come quelli africani.

Sul tavolo ci sono tre proposte. Primo: un programma di lavoro quinquennale per attività di adattamento al cambiamento climatico. Secondo: una distribuzione più equa dei progetti condotti all'interno del Meccanismo per lo Sviluppo Pulito. Che è un sistema legato alla borsa delle emissioni: crediti in cambio di tecnologia pulita esportata nei paesi in via di sviluppo. Solo che finora sono solo 9 su 400 i progetti che hanno interessato il continente africano. Terzo: un Fondo per l'Adattamento, che sarà finanziato soprattutto da un prelievo del 2% sui crediti guadagnati con il Meccanismo per lo Sviluppo Pulito.

Gianluca Cazzaniga