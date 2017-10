Il tuo vecchio telefonino? Non buttarlo, rivendilo!

Sempre dalla ricerca risulta che, al momento della sostituzione di un elettrodomestico definito a "vita lunga" (forni a gas, aspirapolveri, lavatrici, videoregistratori), il 22% è ancora funzionante (percentuale che si alza a 30 per un Hi-fi). Invece per quanto riguarda l'apparecchiatura elettronica a "vita breve" (es. PC/Laptop, cellulari, lettori mp3), la vita media è di circa 4 anni ed il 50% degli apparecchi viene cambiato quando è ancora funzionante. Prendendo in esame due casi peculiari: il telefono cellulare, che viene cambiato tendenzialmente ogni 3 anni, anche se ancora funzionante, è posseduto da 33 milioni di italiani e nel 35% dei casi, al momento della sostituzione, è rimasto in casa e non riutilizzato. Mentre, tra i 21 milioni di possessori di un lettore mp3, il 9% degli italiani l'hanno già sostituito, nonostante sia uno strumento giovane e nel 71% dei casi era ancora funzionante. Un mondo di potenziali rifiuti, più o meno pericolosi, rischiano di invadere discariche, soffitte, garage. Ecco che, una delle soluzioni, è proprio a portata di mouse: il riciclo attraverso la rivendita su eBay ne rappresenta un'importante alternativa. "La rivendita di questi oggetti attraverso eBay ha coinvolto fino ad ora, secondo la ricerca, 370.000 italiani" - afferma Paolo Levoni, Responsabile Sviluppo Piattaforma di eBay.it - "ma i dati presentati oggi hanno messo in mostra come quasi 3 milioni di italiani hanno in mente di servirsi di eBay come canale di vendita dell'apparecchio elettronico da sostituire." Riutilizzare gli oggetti tecnologici e gli elettrodomestici di uso quotidiano è certamente un modo per ridurre sprechi e consumi. In aggiunta, ci si può pure guadagnare qualcosa. Cosa non possibile se il vecchio telefonino va a finire in discarica!