Il semplice gesto di un acquisto, gli spostamenti che ogni giorno percorriamo in auto, il riscaldamento delle nostre abitazioni, i viaggi... tutto ha un impatto energetico sull'ambiente. Questo perché alla realizzazione di un'azione umana corrisponde l'utilizzo di una determinata quantità di energia. Oggi la maggior parte dell'energia è prodotta utilizzando combustibili fossili (petrolio, carbone, metano). I prodotti di scarto delle combustioni, le sostanze volatili incombuste (CFC) e gli additivi della benzina, si accumulano nell'atmosfera provocando un grande danno all'ambiente. Con questo progetto LifeGate dà modo di valutare l'impatto energetico delle nostre azioni, e di compensarlo, occupandosi della protezione di aree boschive in crescita in Italia, Costa Rica e Madagascar e della tutela di aree in Argentina. Perché come sappiamo gli alberi hanno la preziosa proprietà di assorbire anidride carbonica, gas che ad alte concentrazioni provoca l'effetto serra. Impatto Zero® si rivolge direttamente a tutte le aziende che dimostrano attenzione e sensibilità all'ambiente. Un'azienda può decidere di mettere se stessa ad Impatto Zero®, al pari di una persona o di un nucleo familiare. In questo caso l'anidride carbonica compensata sarà quella relativa a tutte le attività svolte all'interno ed all'esterno dell'azienda (processi produttivi, illuminazione degli uffici, alimentazione dei computer, condizionamento, riscaldamento, spostamenti dei collaboratori ecc.). Per un'azienda quindi, aderire ad Impatto Zero® significa: capire quali sono le sorgenti principali delle proprie emissioni e neutralizzarle; sensibilizzare il pubblico e i propri collaboratori a una politica ambientale sostenibile. Come già accennato, Impatto Zero® è rivolto anche alle singole persone e alle famiglie. Perché per proteggere l'ambiente è importante agire in prima persona, direttamente. All'interno del sito c'è la possibilità di calcolare il proprio impatto energetico e scoprire la soluzione per compensarlo. Inoltre piccoli accorgimenti per diminuire la quantità di CO 2 prodotta e nello stesso tempo risparmiare sui costi delle bollette.