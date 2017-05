Il ruolo delle donne nella conservazione delle grandi scimmie in Congo

Se sei una donna la Repubblica democratica del Congo non è un posto sicuro in cui vivere. La nazione africana si è infatti guadagnata la deprecabile etichetta di “luogo più pericoloso al mondo per essere una donna”. Ogni anno sono migliaia i casi di stupro denunciati e si ritiene che la maggior parte dei crimini di questo tipo non venga denunciata. Anche i grandi primati congolesi, gorilla (Gorilla beringei graueri), bonobo (Pan paniscus) e scimpanzé (Pan troglodytes), non se passano affatto bene, minacciati dalla guerra civile, dalla perdita di habitat e dai bracconieri, che poi ne vendono la carne nei mercati locali, la cosiddetta “bushmeat”.

La scomparsa delle grandi scimmie

Come le donne salvano i primati

Il potere delle donne

Uccidere le scimmie non è più necessario

Etica della conservazione

Combattere l’insicurezza alimentare

Mamme surrogate