In arrivo il bonus per le lavastoviglie

Un bonus per la rottamazione di lavastoviglie e lavatrici, estensione degli incentivi previsti - ora concessi solo per il risparmio energetico - anche per la promozione del risparmio idrico. Sono questi due degli emendamenti che il gruppo dei Verdi proporrà durante l'esame della Finanziaria. Le proposte di modifica della Finanziaria dovrebbero essere un centinaio. "Bisogna puntare sul rilancio dell'efficienza energetica - ha detto il ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio - Ora è previsto un bonus per l'acquisto di frigoriferi che consentono di consumare meno energia. Proporremo di estendere questo beneficio anche alle lavatrici e alle lavastoviglie". Ma proposte di estensione sono previste anche per gli incentivi al risparmio energetico (dalle caldaie, agli infissi ecocompatibili, fino ai pannelli solari) che consentono di scontare il 55% del costo sostenuto dall'Irpef. "La bio-edilizia è uno dei nostri cavalli di battaglia - ha affermato Pecoraro Scanio - e vogliamo estendere gli sconti ora riconosciuti solo al risparmio elettrico anche al risparmio idrico. L'acqua è un bene importante". In pratica si punta ad aiutare fiscalmente i cittadini che istalleranno cisterne per la raccolta di acqua piovana finalizzata, ad esempio, all'irrigazione. "Ma puntiamo anche a reintrodurre alcune norme che - dice il ministro Pecoraro Scanio - avevamo approvato nel consiglio dei ministri e che invece non trovo nel testo finale. In particolare si tratta degli interventi in favore dell'Icram, l'istituto per la ricerca sul mare, e per rinforzare i ranghi dei carabinieri del comando per la tutale dell'ambiente", gli ex Noe. Dovrebbero ammontare così a 7mila euro gli sconti che i cittadini italiani potrebbero vedersi "abbuonati", alla luce degli incentivi sull'acquisto di beni durevoli (tra cui televisori, elettrodomestici, auto e computer) contenuti dalla Finanziaria 2007 e delle iniziative dei ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico. Se poi si aggiungono le eventuali agevolazioni legate alla casa (anche alla luce delle conferme previste dalla nuova manovra 2008), l'ipotetico sconto può raggiungere i 100mila euro, spalmati su più anni. Fonte: Miaeconomia