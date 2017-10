In Australia la CO2 ha un prezzo

Un prezzo alle emissioni di CO2 come primo passo verso un mercato delle emissioni di tipo "cap and trade". È quanto annunciato dal primo ministro australiano Julia Gillard. Il progetto partirà il primo luglio 2012 e rientra nell'obiettivo del governo di ridurre del cinque per cento le emissioni di gas serra entro il 2020 rispetto ai livello del 2000. Un sistema "cap and trade" - che potremmo tradurre con "se sfori un tetto massimo, paghi" - è una forma di mercato dove un'autorità, in questo caso nazionale, definisce un valore massimo (in inglese "cap") di emissioni di CO2 nell'atmosfera. Questo valore viene diviso e ripartito sotto forma di "diritti di emissione" a ciascun partecipante (ad es. le aziende australiane). Chi supera la soglia che gli è stata assegnata deve acquistare i crediti ("trade") che gli mancano da altri soggetti che si sono comportati in maniera più virtuosa. Inizialmente verranno escluse dallo schema le emissioni del settore agricolo anche se il premier australiano ha fatto sapere che verranno valorizzati agricoltori e allevatori che dimostreranno di essersi impegnati per ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica. "La storia ci insegna che le nazioni e le economie che prosperano in tempo di cambiamenti storici sono quelle che danno forma al cambiamento stesso e lo sanno gestire", ha affermato Gillard. A farle da eco anche il senatore e leader del partito dei verdi australiano, Bob Brown, che ha descritto l'iniziativa come un importante passo avanti nel "processo di costruzione della nazione". L'Australia ha un livello di emissioni pro-capite tra i più alti al mondo a causa della sua dipendenza dal carbone che genera circa l'ottanta per cento dell'elettricità di cui il paese ha bisogno.