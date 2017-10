L’A-Team delle tigri

"Se avete un problema che nessuno può risolvere - proclamava la sigla di un celebre telefilm degli anni Ottanta - forse potete ingaggiare un commando specializzato", per trarre in salvo le vittime di prevaricazioni e soprusi. In questo caso, il pericolo riguarda le tigri di una foresta sul delta del fiume Gange, dal Bangladesh all'India. Nella foresta vivono ancora circa 400 esemplari di tigre del Bengala, l'11% della popolazione totale presente al mondo. Una riserva importantissima da tutelare per evitare che questa sub-specie di tigre, seconda per dimensioni solo a quella siberiana, sparisca per sempre. Negli ultimi 10 anni la popolazione si è ridotta del 60%. Per salvare dai bracconieri gli esemplari delle Sundarbans - la più grande foresta di mangrovie del mondo nonché patrimonio dell'Unesco - le autorità del Bangladesh istituiscono un'apposita unità di polizia composta da 300 uomini. Il bracconaggio è un pericolo costante per molte specie protette nel Bangladesh. Ai primi del mese è stato scoperto un traffico di tartarughe e coccodrilli. Di recente sono stati scoperti cacciatori di frodo con pelli e ossa di tigre. La notizia ha fatto scattare l'allarme sulla ripresa di traffici su larga scala. Il ministro dell'ambiente del Bangladesh, Hasan Mohamed, ha sottolineato che i bracconieri usano trappole sempre più sofisticate. Per questo si è reso necessario creare un corpo autonomo, altamente specializzato, per evitare il rischio di estinzione. I fondi sono stati forniti dalla Banca mondiale, che ha concesso al Bangladesh - uno dei Paesi più poveri del mondo - un prestito di 36 milioni di dollari.