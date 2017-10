In Europa si viaggia più leggeri

La più grande flessione mai registrata: la media delle emissioni di CO 2 prodotte dai veicoli in circolazione nell'Unione Europea è calata di cinque punti percentuali nell'ultimo anno. Questi i dati rivelati dal commissario europeo per i cambiamenti climatici Connie Hedegaard. L'obiettivo dell'UE è quello di portare la media dei nuovi veicoli a 130 grammi di CO 2 per chilometro entro il 2015: "Gli ultimi dati dimostrano che l'industria dell'auto è sulla via giusta per raggiungere i target previsti per il 2015 e alcune case automobilistiche potrebbero centrarli anche in anticipo" ha aggiunto Hedegaard. Le emissioni sarebbero calate grazie a una combinazione di cause: la crisi economica, gli incentivi alla rottamazione e la progressiva preferenza da parte dei clienti di auto ecologiche, come quelle ibride. Secondo il rapporto 2010 del gruppo T&E - Transport and Environment dal titolo "Quanto sono pulite le auto europee?", è l'industria automobilistica giapponese nel suo complesso ad aver raggiunto i risultati migliori: la Toyota, infatti, svetta nella graduatoria delle case automobilistiche che hanno maggiormente ridotto l'impatto dei loro veicoli grazie a una riduzione delle emissioni pari al 10 per cento. Segue a ruota la Suzuki con il 9,1 per cento, terza la Mazda con il 5,4. Grazie a questo risultato, i veicoli Toyota hanno ora una media di 132 grammi per chilometro. Dato che affianca di diritto la casa giapponese a Peugeot e Fiat come una delle case produttrici meglio piazzate per raggiungere gli obiettivi europei del 2015.