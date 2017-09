In nome del progresso sarete sommersi

L'India vanta 3.300 dighe (è il terzo maggior costruttore nel mondo) e quelle previste sul fiume Narmada rappresentano un caso emblematico e senza precedenti nella storia del Paese: si tratta di un megaprogetto di 3.200 dighe di cui 30 grandi, 135 sbarramenti di medie proporzioni e il resto bacini di più piccole dimensioni che dovrebbe fornire energia elettrica e acqua potabile a milioni di persone. La verità è invece un'altra ed è molto probabile che alle popolazioni del Gujarat, in particolare a quelle del Madhya Pradesh e del Maharashtra, l'acqua non arriverà mai, perché nel controverso progetto del Narmada Valley finanziato dalla Banca Mondiale sono previsti programmi d'intervento che hanno ben poco a che vedere con le motivazioni di sviluppo locale addotte dalle autorità indiane. Agricoltura industriale, infrastrutture di trasporti su larga scala, insediamento di centri industriali, campi da golf, alberghi a cinque stelle, parchi acquatici, distretti agricoli e mercantili sono in realtà le vere motivazioni che hanno ispirato le grandi dighe sul fiume Narmada. In termini di impatto ambientale il calcolo è presto fatto: le megadighe influenzeranno la vita di 25 milioni di persone, distruggeranno foreste antiche e terre agricole produttive, sommergeranno un numero impressionante di edifici sacri e siti storici (in tutta la regione se ne contano circa ottomila), sarà inevitabile l'incremento della diffusione di malattie epidemiche come la malaria. Senza parlare poi della sterilità del suolo dovuta alle inondazioni e alla salinazione. Il nuovo paesaggio sarà caratterizzato da laghi e bacini artificiali e centrali idroelettriche che secondo gli esperti produrranno 1450 Megawatt di energia elettrica. L'ecosistema della regione ne uscirà completamente mutato, così come lo scenario umano. Il governo indiano, infatti, non ha studiato né previsto un' appropriata politica di reinserimento delle persone danneggiate dal progetto che vivono nella valle e dipendono esclusivamente dai fiumi e dalle foreste per la sopravvivenza.