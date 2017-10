In Perù chi inquina paga il doppio

Uno sversamento di liquami tossici avvenuto a giugno a causa di un'esplosione all'interno di una miniera di rame e lo smaltimento illegale di rifiuti nel fiume Huallaga da parte di un'azienda che estrae zinco. Sono questi i due episodi che hanno provocato proteste da parte degli abitanti del Perù contrari alle attività di estrazione e che ha spinto il governo a decidere per multe più salate e procedimenti più snelli per inchieste rapide e efficaci.

Il ministro dell'Ambiente Manuel Pulgar-Vidal ha affermato che "l'intenzione è di raddoppiare il massimo delle pene possibili per danni ambientali. Questo è un segnale efficace che mandiamo ai cittadini che vorrebbero leggi più severe". Attualmente le multe oscillano tra i due milioni di soles (circa 600mila euro) a 30 milioni (oltre 9 milioni di euro).

Il Perù è uno dei più grandi esportatori - tra gli altri metalli - di oro, argento, rame, zinco e stagno e il settore minerario attrae investimenti per miliardi di euro ogni anno, ma non senza proteste visto che i minatori e i lavoratori impegnati in questo ambito non godono di molti benefici a livello economico.