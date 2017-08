In Piemonte ghiacciai alpini dimezzati

Frammentazione, regressione, riduzione. Sono questi i termini che si leggono nell'ultimo studio realizzato dall'Università degli studi di Milano, in collaborazione con Levissima e che mira a monitorare lo stato di salute dei ghiacciai alpini. In altre parole scioglimento. L'obiettivo dello studio è la realizzare, entro il 2014, un catasto nazionale, collaborando con il Comitato Ev-K2-CNR e con il Comitato Glaciologico Italiano, che monitora già dagli inizi del '900 lo stato del cuore freddo delle Alpi. Il Piemonte è una regione particolarmente ricca in ghiacciai: si passa da quelli piccoli nelle Alpi Marittime e che praticamente guardano il Mar Mediterraneo, a quelli di maggiori dimensioni situati ai piedi di montagne che superano i 4.000 m, come il Gran Paradiso e il Monte Rosa.