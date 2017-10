Rio+20. In viaggio verso il futuro che vogliamo

Il concetto di sviluppo sostenibile emerge per la prima volta nella dichiarazione di Stoccolma del 1972, ma la sua formulazione ufficiale trova spazio solo nel rapporto Bruntland del 1987. Il documento, frutto del lavoro della Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo umano, lo definisce come il "processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse sia reso coerente con i bisogni futuri, oltre che con gli attuali".

Un modo per sottolineare che non riceviamo le risorse naturali in eredità dalle generazioni passate, ma in prestito da quelle future. La necessità è investire in tecnologie per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni che vivono nei Paesi in via di sviluppo.

Partenza da Rio de Janeiro

Questo concetto è il punto di partenza su cui si sono basati gli oltre diecimila delegati riunitisi a Rio de Janeiro (Brasile) tra l'1 e il 15 giugno 1992 per la prima Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile, nota anche come Earth Summit, il Summit della Terra. Qui, per la prima volta, si cerca di legare lo sviluppo economico con la necessità di tutelare l'ambiente. Capi di stato, ministri e attivisti di organizzazioni non governative partecipano alle discussioni da cui nascono tre importanti documenti: la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (Unfccc), la Convenzione sulla diversità biologica (Cbd) e l'Agenda 21, il vademecum degli obiettivi da raggiungere entro il Ventunesimo secolo.

Entrambe le convenzioni hanno dato vita a una serie di conferenze con il compito di adottare misure concrete: da una parte per salvaguardare il clima dal riscaldamento globale, dall'altra per tutelare la biodiversità del pianeta (l'insieme delle specie animali e vegetali che lo popolano) attraverso un uso sostenibile delle risorse. In realtà, per ridurre le emissioni di CO2, l'unico trattato vincolante adottato dalla comunità internazionale è stato il Protocollo di Kyoto. Sul secondo fronte, invece, gli sforzi hanno dato vita al Protocollo di Cartagena - non vincolante - per proteggere la biodiversità dai rischi derivanti dagli organismi geneticamente modificati.

Tappa a Johannesburg

A dieci anni di distanza da Rio de Janeiro, tra il 26 agosto e il 4 settembre 2002, si tiene a Johannesburg (Sudafrica) il secondo Summit della Terra. Le aspettative della vigilia erano molto elevate, ma l'esito è stato tutt'altro che soddisfacente. La convenzione ha dato vita a una dichiarazione generica che non ha soddisfatto nessuno perché frutto di posizioni troppo distanti.

I negoziati di Copenhagen (2009), Nagoya (2010), Durban (2011) ricordano momenti poco esaltanti e ci portano direttamente alla grande e crescente attesa per il terzo Earth Summit, che si terrà nuovamente nella città brasiliana e meglio conosciuto come Rio+20.

Una nuova partenza 20 anni dopo

Gli obiettivi dei tre giorni di negoziati previsti dal 20 al 22 giugno sono due: spingere i governi a puntare sulla green economy e creare nuove strutture per promuovere lo sviluppo sostenibile. L'agenda prevede la discussione di questi argomenti: efficienza energetica e accesso all'energia; agricoltura sostenibile e accesso al cibo e all'acqua; lavori verdi; urbanizzazione sostenibile; misure di adattamento ai disastri naturali. Ma Rio+20 è anche l'opportunità per la creazione di una vera e propria Organizzazione mondiale dell'ambiente, come quella della sanità, e il lancio di una nuova piattaforma di ricerca scientifica: l'Intergovernmental science-policy platform on Biodiversity and Ecosystem services (Ipbes) che servirà a confrontare dati raccolti in tutto il mondo per spingere ad adottare piani di tutela e conservazione della biodiversità.