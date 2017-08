Incendi 2017, è bruciata un’area grande quanto Roma

Quello del monte Morrone, area protetta situata all'interno del parco Nazionale della Majella, è solo l'ultimo degli incendi - gravissimi - che quest'anno e in particolare quest'estate hanno devastato il territorio della nostra penisola e che non hanno risparmiato aree delicate e importanti (basti pensare al Vesuvio). Caldo e siccità hanno favorito i roghi, il patrimonio boschivo italiano è andato in fumo come non mai: secondo i dati raccolti dallo European forest fire information system (Effis), ente della Commissione europea che monitora gli incendi, e aggiornati al 26 agosto dall'inizio del 2017 sarebbero bruciati 124 mila ettari di bosco. Si tratta di un'area vasta come la Capitale (che di ettari ne conta 128 mila), con 659 roghi di vaste dimensioni, che hanno mandato in fumo cioè un territorio superiore ai 30 ettari. Una superficie del 260 per cento maggiore rispetto alla media del decennio precedente.

Incendi 2017, luglio è stato il mese peggiore

Le aree più colpite

Frenare la caccia a causa degli incendi