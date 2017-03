Incendi in Sicilia, i Nebrodi tra le aree più colpite

La Sicilia, da ieri, brucia. Giovedì 16 giugno - già battezzato "giovedì di fuoco " - sono stati infatti appiccati nelle foreste dell'isola circa 500 incendi dolosi, una trentina dei quali ancora non domati, anche se la Protezione civile conferma che la situazione sta lentamente rientrando. Le zone interessate sono soprattutto quella di Palermo, ma anche le province di Trapani, Messina e Agrigento. Il calo dello scirocco e delle temperature ha favorito le operazioni dei Canadair - ce ne sono sei al lavoro per spegnere i focolai ancora attivi - ma i danni sono tantissimi sia all'ambiente, sia alle persone (centinaia sono stati i ricoveri ospedalieri per intossicazione, diverse sono state le zone evacuate). Le zone su cui si stanno impegnando maggiormente i Canadair sono Militello Rosmarino (Me), Favara e Burgio (Ag), Cefalù, Bisacquino e nei pressi del Monte Pellegrino (Pa), Castellammare del Golfo (Tp). Secondo i primi dati raccolti dalla Polizia di Cefalù, numerosi incendi sarebbero scoppiati in contemporanea, confermando la pista dolosa.

Il Parco dei Nebrodi tra le aree più colpite

Incendi in Sicilia: disagi per la viabilità