L’incendio in Australia è colpa dell’esercito

L'incendio che sta interessando in questi giorni lo stato del Nuovo Galles del Sud (New South Wales), in Australia, è stato causato da un'esercitazione militare che si è svolta il 16 ottobre a ovest della città di Sydney. Secondo le indagini che stanno ricostruendo i fatti, l'esercito ha provocato una serie di esplosioni che ha dato vita a un focolaio. Nel giro di poco tempo si è esteso per via del clima secco e dei venti forti bruciando 50mila ettari di terreno e diverse abitazioni. Mark Binskin, capo della Difesa, si è scusato con la popolazione dello stato australiano che ha subito i danni maggiori: "Mi scuso perché è stato identificato che l'origine di questo incendio è colpa nostra. Accerteremo i fatti anche attraverso un'indagine interna, ma ad oggi sembra che è colpa di un'esplosione dovuta a una demolizione". Intanto il primo ministro australiano Tony Abbott, che si è già distinto per avere posizioni quasi negazioniste nei confronti del cambiamento climatico e che nei primi giorni di governo ha deciso di chiudere diverse agenzie sul clima, ha dichiarato che "il cambiamento climatico è reale e che bisogna agire in modo deciso per contrastarlo, ma questi incendi sicuramente non sono frutto del riscaldamento globale, sono un fenomeno tipico della vita in Australia". Per una volta si potrebbe quasi essere d'accordo con lui, se non fosse che quel "fenomeno tipico" in questo caso si chiama "bomba".