Gli incentivi alla finanza sostenibile sono sempre di più, in tutto il mondo

C’è una buona notizia per tutti coloro che sono attenti a investire il proprio denaro in modo responsabile: negli ultimi cinque anni, le autorità di tutto il mondo hanno messo il piede sull’acceleratore, approvando centinaia di incentivi alla finanza sostenibile. È quanto emerge dal report “Il sistema finanziario che vogliamo”, pubblicato dall’Unep, l’agenzia per l’ambiente delle Nazioni Unite.

Più di duecento incentivi alla finanza sostenibile

Borse, banche e agenzie di rating al lavoro per la sostenibilità

Cosa manca al nostro sistema finanziario

Inserire la sostenibilità come parte integrante del piani nazionali a lungo termine per le riforme finanziarie .

. Sfruttare le innovazioni tecnologiche (il cosiddetto fintech ) per finanziare lo sviluppo sostenibile.

) per finanziare lo sviluppo sostenibile. Fare in modo che la finanza pubblica contribuisca allo sviluppo sostenibile in tre modi: garantendo capitali e incentivi, insediando nuovi mercati e stabilendo nuove regolamentazioni ad hoc.

contribuisca allo sviluppo sostenibile in tre modi: garantendo capitali e incentivi, insediando nuovi mercati e stabilendo nuove regolamentazioni ad hoc. Diffondere nel settore finanziario una maggiore consapevolezza delle tematiche legate alla sostenibilità e promuovere competenze specifiche per affrontarle.

delle tematiche legate alla sostenibilità e promuovere specifiche per affrontarle. Integrare la sostenibilità negli standard, nei metodi e negli strumenti già in uso nel mondo della finanza.

Foto in apertura © spreephoto.de / Getty Images