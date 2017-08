Guida pratica di sopravvivenza (per orsi)

Questa estate si è parlato molto di orsi: dalle incursioni di plantigradi in centri abitati, alle proteste degli allevatori, fino ai banchetti della Lega Nord a base di orso. Ecco come bisogna comportarsi in caso di incontro con questo grande animale. Il più recente episodio è del 22 agosto e si è svolto a San Sebastiano, frazione del comune di Bisegna (L'Aquila): un orso bruno marsicano ha tranquillamente attraversato la strada centrale del paese, spaventando abitanti e turisti, si è diretto verso la chiesa di Santa Gemma per poi tornare sui suoi passi e dileguarsi nel fitto del bosco. Un altro orso di cui si è parlato a lungo è Dino, orso bruno arrivato nel 2009 in Italia dalla Slovenia. Nel 2010 Dino è entrato in Veneto compiendo scorribande notturne ai danni del bestiame. Nonostante questo Asiago l'aveva eletto a proprio testimonial. La sua storia però non è a lieto fine: lo scorso 15 marzo è stato ucciso in Slovenia da un cacciatore. L'orso bruno (Ursus arctos), dopo il suo cugino orso polare (Ursus maritimus), è il più grande carnivoro terrestre. La specie non se la passa bene: il futuro dell'orso bruno in Italia è alquanto incerto. Sulle Alpi, un recente intervento di reintroduzione ne ha scongiurato momentaneamente l'estinzione, mentre in Appennino poche decine di orsi marsicani (Ursus arctos marsicanus), rappresentanti dell'ultima sottospecie italiana, lottano ancora per sopravvivere. La probabilità di incontrare un orso è abbastanza remota: sono animali schivi che tendono a evitare il contatto con l'uomo. Ma come bisogna comportarsi se ci si trova faccia a faccia con un orso? Il Wwf ha stilato un sintetico vademecum. Innanzitutto non farsi prendere dal panico e scappare di corsa, questo probabilmente innescherebbe una reazione aggressiva nell'animale. Bisogna andarsene velocemente, ma senza agitarsi troppo e senza correre. Nella maggioranza dei casi l'orso non attacca se non è provocato e l'eventuale atteggiamento aggressivo o minaccioso ha lo scopo di intimidire e allontanare. Se l'orso sembra volere cercare il contatto, il Wwf suggerisce di proteggersi mettendo qualcosa davanti al corpo e approfittare del primo momento buono per allontanarsi. All'animale va poi lasciata aperta la più naturale via di fuga, perché è molto probabile che sarà lui ad allontanarsi per primo. Il Wwf collabora al progetto Life Arctos per la salvaguardia dell'orso bruno. Sono previste una serie di attività finalizzate al monitoraggio della specie di orsi sull'intero territorio nazionale e alla definizione di strategie per la conservazione e per aumentare la conoscenza della specie da parte dell'opinione pubblica. Beneficiario del progetto è il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Altra iniziativa del Wwf per garantire una pacifica convivenza fra uomo e orso è la distribuzione di recinti "salva-miele" agli apicoltori che svolgono la propria attività nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, l'area maggiormente frequentata dagli orsi marsicani. Sono recinzioni elettrificate capaci di trasmettere un'innocua scossa elettrica, sufficiente a scoraggiare gli animali a frequentare le aree dove vengono installate le arnie per la produzione del miele. L'uso di 11 recinzioni elettrificate ha ridotto del 40% i danni provocati dagli orsi negli ultimi anni. "Cercare di risolvere il problema dei danni causati da orsi, lupi e altre specie selvatiche è fondamentale per la sopravvivenza di queste specie, malgrado la normativa, in vigore in Abruzzo dal 1974 preveda risarcimenti per i danni subiti da allevatori e agricoltori, i tempi sono spesso lunghi e ciò determina il permanere di un atteggiamento di avversione e intolleranza nei confronti di questi predatori", dichiara Fabrizio Bulgarini, responsabile della Conservazione Ecoregionale del Wwf Italia. Come reagire quindi se si avvista un orso? La risposta migliore viene da un'anziana signora abruzzese: si è trovata un orso nell'orto e, anzichè spaventarsi, ha chiamato parenti e nipotini per assistere al divertente spettacolo.