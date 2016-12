È stata l'idea di un avvocato indiano, Afroz Shah che insieme ad un concittadino, Harbanash Mathur, ha organizzato uno dei più grandi eventi di pulizia di una spiaggia dai rifiuti. È successo a Versova Beach, 2,5 chilometri di spiaggia a Mumbai, ormai trasformata in discarica.

Week 64 .Christmas celeberated with cleaning of the beach .3 tractor load of plastic picked from the beach .Wonderful and merry christmas. pic.twitter.com/WEyksZ1XJO