Influenza, l’Istituto superiore di sanità agli anziani: “Fate il vaccino”

L’inverno per fortuna deve ancora arrivare, ma la stagione dell’influenza si avvicina già quasi inevitabile per molti. E come ogni anno riparte la campagna sul vaccino antinfluenzale per gli anziani: un sistema di prevenzione che tutti gli ultracinquantenni (la fascia di popolazione cui è rivolta) conoscono, ma che solo la metà di loro, o poco più, ritiene davvero utile. Eppure, secondo l’Istituto superiore di sanità, solo lo scorso anno sono morti almeno 15 mila anziani per cause dovute alle complicazioni di quella che inizialmente era una banale influenza.

Poca consapevolezza sui rischi

In Italia c'è ancora poca consapevolezza sulle complicanze derivate dall'#Influenza. Importante promuovere cultura della promozione. #Censis pic.twitter.com/yVUJrrgcK3 — Sanofi Italia (@SanofiIT) 11 ottobre 2017

Poca fiducia nei vaccini

La copertura vaccinale degli over 65 si è ridotta al 52%: una percentuale pericolosamente lontana dall’obiettivo del 75% #influenza #sanita — Censis (@FonteCensis) 11 ottobre 2017