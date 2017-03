Inquinamento e vita insalubre uccidono 1,7 milioni di bambini all’anno

L’inquinamento atmosferico e quello casalingo. Il fumo passivo e il consumo di acqua non potabile. La mancanza di strutture sanitarie e d’igiene. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità vivere in un ambiente non sano rappresenta, ogni anno, la ragione della morte di 1,7 milioni di bambini in tutto il mondo.

Tra le cause principali di morte diarrea, malaria e polmonite

Bambini in pericolo anche nei paesi sviluppati