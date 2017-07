Farfalle farfallone e mosconi gelosi

Partiamo con la descrizione del comportamento amoroso dei maschi di una farfalla appartenente alla famiglia dei satiridi. I maschi di queste farfalle, dopo essere diventati adulti, diventano folli d'amore e se ne stanno appostati per ore sopra alle foglie di alberi o di alte erbe. Quando passa una femmina da quelle parti, i maschi partono alla rincorsa e cercano di bloccarla. Lei, spaventata, fugge ma non c'è nulla da fare: inesorabilmente i signori satiridi riescono a raggiungere la signora ed ad accoppiarsi contro il suo volere. Ma, come dicevamo, la passione può anche rendere ottuse le menti e questo se vale per gli uomini vale massimamente per i satiridi i quali, quando vedono volteggiare nell'aria una libellula, le corrono dietro cercando di accoppiarsi. E se volete rendere folle questo vero e proprio "satiro", potete prendete un bel bastone, fissate un pezzo di carta colorato e sventolatelo di fronte al satiride. Lo vedrete impazzire d'amore cercando di acchiapparlo. Ma il massimo succede quando il maschio, stufo di aspettare decide di sgranchirsi un po' le ali. Si libra in volo e nel cielo splendente il sole proietta a terra la sua ombra. E come interpreta quella macchia scura sul prato? L'erotomane, anzi, quel "farfallone" comincia a inseguire la nuova femmina, che altro non è che la sua irraggiungibile ombra. Pensate che può volare all'impazzata per ore cercando di afferrare il fuggevol simulacro, innamorati come Narcisi della propria immagine in negativo. La cosa strana è che la femmina misteriosamente scompare appena il sole viene oscurato da una nuvola passeggera… Allora il maschio ritorna tranquillo sopra la foglia ad aspettare la vittima successiva da immolare sull'altare dell'amore. Ma insieme alla passione normalmente nasce anche un altro sentimento: la gelosia. Alcuni insetti al solo pensiero che la loro compagna possa andare con un altro pretendente impazziscono. Come reagiscono questi Otello a sei zampe? La prendono con filosofia cercando di calmarsi e di relativizzare questo sentimento o indossano coppola imbracciando la lupara? Si comportano, così, come gli antichi cavalieri in partenza per il santo sepolcro che, paventando l'infedeltà della consorte durante la prolungata assenza, facevano indossare la cintura di castità. In questo modo potevano evitare di tornare con due belle corna al posto dell'elmo. Torniamo al nostro mondo degli insetti: i mosconi da una parte sono terribilmente gelosi e dall'altra non si vogliono prendere impegni. Quindi, dopo l'accoppiamento, i maschi sentono un irresistibile bisogno di andare a volare liberi nel cielo, ma anche un forte sentimento di gelosia che li lega alla compagna. Come risolvere questo dilemma? Restare o volare via? I nostri mosconi hanno risolto egregiamente il problema salvando capra e cavoli: mettono una bella cintura di castità alla compagna. Dovete sapere infatti che, dopo l'accoppiamento, i maschi inseriscono una sorta di tappo impenetrabile nell'armatura genitale della femmina. Essa può tranquillamente deporre le uova tramite un organo chiamato ovipositore ma non può accettare la corte di altri maschi. Insomma quei furboni dei mosconi possono dedicarsi a cuor leggero al loro passatempo preferito: volare di escremento in escremento liberi come l'aria!