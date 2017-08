Ipcc: rinnovabili all’80% entro il 2050

L'80 per cento del fabbisogno energetico mondiale potrebbe arrivare da fonti rinnovabili entro il 2050. Ma solo in presenza di "politiche pubbliche corrette" e costanti. È la conclusione del rapporto speciale del Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc) dell'ONU presentato il 9 maggio ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Il rapporto si chiama "Special report on renewable energy sources" e nasce dall'esigenza degli scienziati dell'Ipcc di fare il punto sull'importanza delle rinnovabili nella lotta ai cambiamenti climatici. Soprattutto alla luce degli ultimi risultati: 140 dei 300 gigawatt di nuova capacità elettrica installata tra il 2008 e il 2009 provengono da fonti rinnovabili. Non solo: un ulteriore aumento previsto per i prossimi anni potrebbe portare a un risparmio cumulativo di CO2 compreso tra 220 e 560 miliardi di tonnellate entro il 2050. Numeri che potrebbero aiutare a limitare la concentrazione di gas ad effetto serra in atmosfera entro le 450 parti per milione (ppm), soglia limite fissata dagli scienziati e dall'Accordo di Cancun per far sì che l'aumento della temperatura media globale rimanga entro i 2 gradi.