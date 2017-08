Italia, terra caliente!

La temperatura in Italia è aumentata di più rispetto al resto del globo. L'intervento del ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio alla Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici, il 12 settembre, ha fatto scalpore.

Poi, il giorno dopo, il chiarimento. La temperatura non è 4 volte più alta, ma lo è solo di un quarto; inoltre il problema non riguarda solo il nostro Paese, ma anche tutto il bacino del Mediterraneo.

Ecco i dati: per il CNR, negli ultimi 150 anni (1865-2003) la temperatura in Italia è salita di 1 grado centigrado, mentre in media, nel resto del mondo, è salita di 0.74 gradi. Dunque una discrepanza di soli 0.26 gradi.

Inoltre, secondo l'IPCC, che ha preso in considerazione le temperature medie delle varie regioni del globo negli ultimi 100 anni (dati 1906-2005), il problema non riguarda solo lo Stivale, ma anche il resto dell'Europa centro-meridionale (il bacino del Mediterraneo, quindi).

Enfatizzazione iniziale a parte, in ogni caso, il problema del riscaldamento globale è un fatto reale. Che, secondo il Ministro dell'Ambiente, costa ogni anno all'Italia ben 50 miliardi di euro (di cui: tra 3 e 5 mld per tagliare i gas serra e rispettare il protocollo di Kyoto e 1.5-2 mld per le misure di adattamento).

Ricordiamo, infatti, che l'innalzamento della temperatura di un solo grado può portare a sconvolgimenti climatici consistenti.

Ecco perché il Ministero ha deciso di stilare una lista in 13 punti, 13 azioni concrete da mettere in atto il prima possibile per un "adattamento sostenibile" al clima che cambia.

Chiara Boracchi



Ecco le "cose da fare" per un adattamento sostenibile:

1.RICERCA: Avviare una vasta opera di ricerca delle maggiori criticita' connesse agli effetti del cambiamento climatico e produrre un rapporto annuale di monitoraggio;

2.INCENTIVI: fornire incentivi sul risparmio energetico nel settore residenziale e per la bioedilizia;

3.CONSUMI: incentivare nuove forme di consumo compatibile con le esigenze dell'adattamento climatico a cominciare dall'etichettatura idrica di beni e prodotti.

4.ACQUA: adeguare la gestione delle risorse idriche ai cambiamenti climatici, attraverso il risparmio di acqua per l'agricoltura ed evitando lo sfruttamento delle falde in prossimita' delle zone di grande valore naturalistico

5.AGRICOLTURA: difendere i prodotti tipici italiani sostenendo l'agricoltura di qualita' e biologica e incentivando colture resistenti alla minore disponibilita' d'acqua

6.COSTE: mettere in sicurezza le coste italiane; adeguare le regole urbanistiche sulla linea di costa, ripensando le infrastrutture e ripristinando le dune costiere e le zone umide

7.FRANE E ALLUVIONI: rispondere all'atteso aumento della frequenza e gravita' degli eventi estremi sistemando e rimettendo in sicurezza le aree a maggior rischio idrogeologico

8.MARE: provvedere ad un'azione di gestione sostenibile delle risorse marine; avviare meccanismi per lo sviluppo della pesca sostenibile; mettere a punto un piano di recupero dei fiumi

9.MONTAGNA: incoraggiare un turismo meno legato alle esigenze sciistiche;

10.SANITA': inserire nelle strategie sanitarie la variabile dei nuovi rischi collegati al clima, sia per quanto riguarda la localizzazione che il funzionamento delle strutture sanitarie

11.METEO: mettere a punto un sistema efficiente di 'early warning' (preallarme) metoclimatico nelle aree a maggior rischio alluvioni e frane

12.PARTECIPAZIONE: aumentare il livello di partecipazione dei cittadini lanciando iniziative di sensibilizzazione, come la realizzazione di un 'Climate day' nel giorno della ratifica del Protocollo di Kyoto

13.LAVORO: realizzare forme di incentivi ambientali per il lavoro e le imprese anche in relazione alle nuove forme della contabilita' ambientale.

(Fonte ANSA)