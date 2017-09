Kung-fu pangolino, anche Jackie Chan lotta contro i bracconieri

Jackie Chan è una star internazionale, l’attore cinese è infatti uno dei più amati interpreti di action movie, in grado di coniugare arti marziali e cinema slapstick, ed è stato protagonista di film di successo come Terremoto nel Bronx e Pallottole cinesi. In Asia, in particolare, è una celebrità assoluta e il suo volto bonario viene riconosciuto pressoché da chiunque. Proprio in virtù di questa popolarità le organizzazioni che si occupano di conservazione, WildAid e The Nature Conservancy, hanno chiesto all’attore cinese di diventare testimonial di una campagna in difesa di quelle creature buffe e bizzarre, dalla lunga lingua e dall’armatura squamosa, che sono loro malgrado i mammiferi più contrabbandati al mondo: i pangolini.

Kung-fu pangolino

Il massacro dei pangolini

Le cause della strage

Pangolini a rischio

Dal 2016 i pangolini sono più protetti

Jackie Chan ci mette la faccia