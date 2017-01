Crisi in Gambia, nuovo ultimatum al presidente Jammeh

Oltre 45 mila persone hanno passato la frontiera con il Senegal in fuga dal Gambia, dove il presidente uscente Yahya Jammeh rifiuta di farsi da parte consentendo l’insediamento del nuovo capo di stato democraticamente eletto. Ieri, le truppe di Mali, Togo, Ghana, Nigeria e Senegal sono entrate nel paese, piccola enclave all’interno del Senegal, ma al momento sembra che i soldati siano fermi in attesa di sviluppi: i presidenti di Guinea e Mauritania si sono infatti recati a Banjul per convincere Jammeh a farsi da parte scongiurando un possibile bagno di sangue.



Il presidente eletto ha giurato in Senegal

Dopo il voto dello scorso dicembre, il presidente in carica – al potere dal 1994 - aveva ammesso la sconfitta, ma poi ha cambiato idea e si è rifiutato di cedere il potere al vincitore Adama Barrow. Nella serata di ieri quest’ultimo ha giurato ufficialmente come presidente nell’ambasciata del Gambia in Senegal.

Barrow e il presidente della commissione elettorale che lo aveva proclamato vincitore al termine dello spoglio delle urne, avevano lasciato il paese nelle scorse settimane.

This is a victory of the Gambian nation. Our national flag will fly high among those of the most democratic nations of the world. #Gambia pic.twitter.com/QRGZg1gzbs — Adama Barrow (@adama_barrow) 19 gennaio 2017

Militari africani entrano nel paese

Secondo fonti militari gambiane citate da diversi media africani Jammeh avrebbe assoldato mercenari provenienti da Senegal, Guinea Conakry, Liberia, Guinea Bissau e Costa d'Avorio. Un ‘esercito’ di avventurieri da contrapporre alle truppe che la Comunità economica dell’Africa Occidentale (Ecowas) gli ha schierato contro e che, a detta del loro portavoce, non avrebbero incontrato sul terreno “alcuna resistenza”. Intanto, il presidente avrebbe dissolto l'intero gabinetto - o meglio, ciò che ne restava, considerato che molti dei suoi ministri si sono dati alla fuga riparando all’estero - prendendo in mano tutti i poteri. Nelle ultime ore le strade della capitale sono deserte e la gente resta chiusa in casa in attesa di sviluppi.

Mediazioni e ultimatum per evitare lo scontro

Un primo ultimatum – a mezzogiorno di oggi – è scaduto senza novità sostanziali, mentre un secondo, su richiesta dello stesso Jammeh, è fissato per le prossime ore.

Nel suo discorso inaugurale all’ambasciata di Dakar, Barrow ha ordinato ai membri delle forze armate del Gambia di ritirarsi nelle caserme, avvertendo che tutti i militari trovati armati per le strade nelle prossime ore saranno considerati "ribelli".

La situazione, già tesa da settimane, è precipitata ieri, dopo che il presidente ha dichiarato lo stato di emergenza per 90 giorni, accusando irregolarità nel processo elettorale e annunciando la volontà di restare in carica fino a nuove elezioni. Rimanendo al potere, Jammeh sarebbe al riparo da eventuali azioni legali per i presunti abusi e le violazioni dei diritti umani commesse durante il suo governo.