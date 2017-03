Jellyfish eyes, un dopo Fukushima fantasy

All'anteprima europea di Jellyfish eyes, Takashi Murakami si è presentato con un cappello a forma di medusa. Parlando del suo primo lungometraggio (ma Murakami è impegnato già nella lavorazione del seguito), presentato in occasione della mostra a lui dedicata visitabile al Palazzo Reale di Milano dal 24 luglio al 7 settembre, l'artista giapponese ha detto "Forse non so nemmeno io cosa volevo dire con questo film, devo ancora scoprirlo".

Gli "animaletti" Luxor e Kurage-bo alla prima giapponese del film. Foto ©Stefanie Keenan/Getty Images

a metà tra la sci-fi e il fantasy, sembra quasi catartico, un modo onirico e tutto giapponese (non a caso, Murakami ha lavorato e risente dell'influenza del celeberrimo Miyazaki) di affrontare il periodo post-Fukushima e prendere coscienza del fatto che i disastri non li provocano solo gli uomini (Hiroshima e Nagasaki), ma anche la natura, che diversamente dai primi è totalmente incontrollabile.

Murakami e la "medusa" Kurage-Bo. Foto ©Getty Images