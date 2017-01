Jet-lag Antropologia e altri disturbi da viaggio

Viaggiare solo per conoscere diversità programmate, assaggiare cibi addomesticati, affrontare rischi pattuiti per contratto. E se lo stress è stato eccessivo, o soprattutto imprevisto, la notizia di questi giorni è che ci si potrà rivalere sull'agenzia di viaggio. Eppure, come negare che il viaggio è cambiamento, dunque disagio? Proprio il nostro corpo, ci ricorda l'autore fin dal titolo, è il primo a darci il segnale di una nuova dimensione in atto. Da concreto disturbo, riconosciuto dai medici, il jet-lag o malattia da ambientamento, si trasforma nel libro in un'ottima metafora per analizzare la psicologia di una categoria speciale di viaggiatori: gli antropologi. Il lettore viene così ben presto trascinato in una doppia appassionante lettura: quella che lo riporta alle sue personali esperienze e quella più accademica, ma assolutamente affascinante, sui disagi derivanti dal lavoro sul "campo" come fonte di conoscenza antropologica. Come bambini che calzano per un attimo le scarpe dei grandi, spinti da una sottile curiosità per l'esperienza del professionista, anche noi umili viaggiatori, potremo forse attraverso questo libro, ridare autenticità ai nostri passi.

Estratto dal libro "jet-lag" di Franco La Cecla