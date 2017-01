Johannesburg e il protocollo di Kyoto

Dopo aver perso sul campo delle energie rinnovabili l'Europa ottiene una sigificativa vittoria politica sul protocollo di Kyoto. Una vittoria che evidenzia la distanza tra la qualità ambientale europea e quella del sistema statunitense che non campia la propria posizione nei confronti della diminuzione dei gas serra. Il protocollo di Kyoto non è basato su accordi volontari che, come dimostrato dal piano d'azione di Johannesburg hanno dato finora scarsi risultati, ma è un sistema operativo che rende obbligatorio il taglio delle emissioni e sanzioni contro i trasgressori. Il protocollo entrerà in vigore dopo la ratifica di 55 Paesi. Tra questi dovranno però esserci 34 Paesi industrializzati in una percentuale che rappresenti almeno il 55% delle emissioni di CO2. Dopo il ritiro degli Usa (che da soli producono il 36,1% dei gas), è necessario che almeno la Russia (17,4%) firmi, altrimenti il quorum del 55% non sarà raggiunto e il protocollo salta. Da ieri il protocollo si è arricchito di tre nuove adesioni: Russia, Canada e Cina infatti hanno utilizzato il palcoscenico del summit mondiale sullo sviluppo sostenibile per annunciare la loro ratifica dell'accordo sul taglio delle emissioni dei gas serra. La Cina addirittura, essendo un Paese in via di sviluppo, non ha obblighi di taglio delle emissioni inquinanti fino al periodo 2008-2012, ma la sua decisione segnala chiaramente quale sia la volontà di orientamento del suo sviluppo rispetto alle problematiche ambientali. Intanto il piano d'azione di Johannesburg, a meno di una svolta cruciale nella giornata di oggi con la dichiarazione politica finale, viene ampiamente criticato dalle associazioni ambientaliste che vi hanno partecipato. Il documento infatti non fissa obiettivi e scadenze per il rilancio delle fonti rinnovabili e apre la porta al rilancio delle grandi dighe; non riduce gli ingenti sussidi che rendono conveniente l'uso dei combustibili fossili; manca anche l'intesa sui diritti delle donne: dall'interruzione di gravidanza (e quindi sulla tutela della salute dei nascituri) e sull'infibulazione (e quindi sulla tutela della salute delle donne).