Johannesburg – Scontro sull’acqua al vertice Onu

"L'acqua è un diritto di base per tutti gli esseri umani: senza acqua non c'è futuro. L'acqua è democrazia", queste le parole del premio Nobel Nelson Mandela. Ma su questo argomento non sono mancate le divisioniche si nono ripercosse sul Piano di azione sullo sviluppo sostenibile.

Cosa prevede il Piano di azione sullo sviluppo sostenibile

Garantire l'accesso all'acqua potabile

Migliorare la qualità dell'acqua

Gestire i grandi bacini d'acqua dolce