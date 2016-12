Repubblica Democratica del Congo, proteste per chiedere a Kabila di andarsene

Appelli alla calma si sono susseguiti per tutta la giornata del 20 dicembre in Repubblica Democratica del Congo dove almeno 11 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in scontri tra polizia e manifestanti. La situazione nel paese africano è precipitata dopo che il presidente Joseph Kabila, il cui secondo e ultimo mandato è scaduto alla mezzanotte del 19 dicembre, ha nominato a sorpresa un nuovo governo. La decisione ha provocato la reazione della società civile, riversatasi per le strade delle principali città del paese per protestare.

Proteste da Kinshasa a Lubumbashi

Cali di tensione per rallentare il web

"@lemondefr: RDC : Internet coupé à Kinshasa sur ordre du pouvoir http://t.co/mfrVXqm6t0" Coupé du monde entier#KabilaDoitPartir#FreeRDC — ReSpEcTeZ LeS VoTeS (@Dungueli_Bonbon) 20 gennaio 2015

I vescovi impegnati nella mediazione

Kabila et sa Bande sont des simples citoyens qui doivent être neutralisé et poursuivi pour Haute trahison!. #KabilaDoitPartir #KabilaMustGo pic.twitter.com/HwoNl1eJSw — N.Morgan (@NumbiMorgan) 19 dicembre 2016

20 Dic 2016 alle ore 01:57 PST #kabiladoitpartir#yebela#kabila Una foto pubblicata da Josiane Efoya (@yayabkg) in data:

Elezioni rinviate al 2018