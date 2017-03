È stato assassinato l’elefante Satao II, uno degli ultimi giganti d’Africa

Satao II era un esemplare maschio di elefante africano (Loxodonta africana) di circa cinquanta anni che viveva nello Tsavo National Park, in Kenya. Satao II era molto famoso per via delle sue zanne colossali, era infatti quello che viene definito un tusker, ovvero un maschio che, per una variante genetica, sviluppa zanne di enormi dimensioni, talmente lunghe da sfiorare il suolo.

Un gigante ucciso per denaro

Arrestati due bracconieri

Nel nome di Satao

L’importanza dei tusker

Il traffico d’avorio sta estinguendo gli elefanti