Khaled Khalifa, parole dissidenti dalla Siria

“Quando sono in Siria la speranza non mi abbandona mai. È quando esco, per venire in Europa o negli Stati Uniti, che sento di perderla”, sono parole di Khaled Khalifa scrittore e intellettuale siriano intervenuto all’università La Sapienza di Roma nell’ambito di un ciclo di appuntamenti intitolato Parole dissidenti, che lo ha visto protagonista da Venezia a Napoli e che terminerà con altri incontri a Firenze e a Milano. In un’aula insolitamente strapiena di gente, ad ascoltare l’autore del romanzo Elogio dell’Odio (pubblicato in Italia da Bompiani), sulle violente repressioni da parte del regime siriano negli anni Ottanta, sono intervenuti studenti, professori universitari, attivisti e semplici uditori.

"La rivoluzione siriana vincerà"

Una causa giusta ha bisogno di una letteratura all'altezza