CO2 Italia, si avvicina l’esame finale

Il Protocollo di Kyoto, l'unico vincolante per il taglio delle emissioni di CO2, il 16 febbraio compie sette anni dalla sua entrata in vigore. Secondo i dati preliminari dell'Agenzia europea dell'ambiente, l'Italia è a quota -4,8% di CO2 rispetto ai livelli del 1990 previsto dal Protocollo di Kyoto, mentre l'obiettivo era del -6,5%. Per quanto riguarda il target europeo, ''sarà probabilmente raggiunto e superato di oltre il 10%'' secondo il commissario Ue al Clima, Connie Hedegaard. Nonostante le emissioni europee di CO2 dopo il crollo legato alla crisi economica siano tornate a salire nel 2010 (+2,4%), l'Ue ha gia' registrato una riduzione del 15,5% dal 1990, mentre la sua economia da allora è cresciuta del 41%. Ciò non toglie che se dovesse mancare il suo obiettivo, l'Italia rischia di ritrovarsi davanti alla Corte di giustizia europea e anche a pagare multe.