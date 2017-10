Verso Kyoto. Diminuiscono le emissioni in UE

Sono stati resi noti dall'AEA (Agenzia Europea dell'Ambiente) i risultati delle due relazioni che raccolgono le stime preliminari delle emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione Europea. Complessivamente, nell'UE a 25, le emissioni climalteranti sono diminuite del 2,5%. I risultati. Un esito sicuramente positivo nonostante alcuni Paesi abbiano aumentato, singolarmente, le proprie emissioni, come successo a Bulgaria (11%), Lituania (3%) e Romania (2%). Le maggiori riduzioni invece si sono registrate a Cipro (13%), e Belgio, Finlandia e Danimarca (8%). In testa continua ad esserci il Regno Unito con 36 milioni di tonnellate di CO2 (Mt CO2 eq.), seguono la Francia (24 Mt CO2 eq.) e la Germania (17 Mt CO2 eq.). "L'Unione europea nel complesso conseguirà, ben oltre le aspettative, i propri obiettivi di Kyoto", ha affermato Jacqueline McGlade, direttore esecutivo dell'AEA. "Sono stati compiuti progressi considerevoli dal 1997, - continua - ma tutti gli Stati membri devono adempiere ai propri piani. Per gli Stati membri dell'UE che non hanno raggiunto i propri obiettivi tramite la riduzione delle emissioni nazionali, i meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto restano disponibili fino al 2015". L'Italia. Tra questi ultimi compare l'Italia che, come si legge dalla relazione, ha tagliato solo del 1,9% le emissioni tra il 2008-2011, ben lontana dall'obiettivo del 6,9%. Per questo, come spiegato dalla McGlade, dovrà avvalersi dei cosidetti "meccanismi di flessibilità", ovvero dovrà sviluppare un piano adeguato di acquisto di crediti di carbonio tramite il sistema ETS (Emissions Trading Scheme). 20-20-20. Secondo gli ultimi dati, le emissioni nell'UE sono diminuite del 16,5% rispetto ai livelli del 1990 e, guardando le proiezioni e continuando sulle politiche di riduzione, le emissioni dell'UE continueranno a diminuire fino a raggiungere il 19% nel 2020.