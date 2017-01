Kyoto risorge a Doha

I delegati di duecento paesi hanno approvato il documento che allunga di altri otto anni la vita del Protocollo di Kyoto. La nuova versione inizierà a sortire i suoi effetti da gennaio, ma il vincolo di riduzione delle emissioni di CO2 del 5,2 per cento rispetto ai livelli del 1990 (da raggiungere nel periodo 2008-2012) verrà sostituito da un nuovo obiettivo solo a giugno 2013. Unione europea, Norvegia e Australia, gli unici che continueranno a farne parte, rappresentano il 15 per cento delle emissioni prodotte a livello globale. Durante la plenaria, il delegato russo, Oleg Shamanov, si è opposto duramente perché avrebbe voluto target di riduzione meno stringenti per tutti. "Si è dedicato più tempo a salvare la faccia e il contenitore del negoziato piuttosto che a dimostrare il coraggio per agire con impegni concreti che la società civile e gli eventi attuali avrebbero richiesto - afferma da Doha il vicepresidente di Italian Climate Network Federico Antognazza - Il Protocollo è salvo, e la sua durata è in linea con il piano dei lavori. Alla scadenza dovrà entrare in vigore il nuovo accordo ma è ancora carente di impegni decisi e ambiziosi. La nostra speranza è che i paesi riescano ad individuare questi impegni entro il 2014". Dal 1990 a oggi le emissioni sono aumentate di circa il 50 per cento soprattutto a causa del mancato impegno degli Stati Uniti e del rapido sviluppo di Cina e India, paesi non sottoposti ad alcun vincolo perché considerati "emergenti". Solo quest'anno si stima che le emissioni aumenteranno del 2,6 per cento a dispetto della crisi economica.