Kyoto: yes, we can!

Dopo tanti giorni di pioggia nel cielo splende finalmente il sole, che entra dalle finestre della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dà al tavolo della conferenza sul post-Kyoto una luce di speranza. E questa speranza può fare uno step avanti diventando aspettativa con Barack Hussein Obama. È nelle sue mani una delle chiavi per aprire al nostro pianeta la porta per un futuro migliore.

13 febbraio 2009, ore 12: in attesa dell?intervento del Presidente della Fondazione Edo Ronchi, i giornalisti intervenuti alla conferenza leggono i dati e le informazioni presenti nel dossier stilato dalla Fondazione stessa. Intanto si parla delle rivoluzioni nel corso della storia e di quell'evoluzione necessaria dell?uomo nel suo rapporto con l?ambiente. Al tavolo però sembra si respiri un certo pessimismo.



"Il Protocollo di Kyoto è stato un primo passo necessario, ma assolutamente insufficiente" evidenzia Edo Ronchi durante la conferenza. Complessivamente lo scenario non è dei più rassicuranti: le emissioni mondiali di gas serra dal 1990 sono fortemente aumentate, soprattutto a causa di Paesi non OCSE (come Cina ed India).

Serve uno sforzo ben più deciso per mitigare la crisi climatica. Viene sottolineato che a contribuire non poco a questi risultati è stato il mancato impegno del precedente governo degli Stati Uniti. Ora però le aspettative per il nuovo trattato post-Kyoto sono radicalmente migliorate con l?elezione di Obama, un presidente giovane e sensibile alla questione. Edo Ronchi elogia il maggiore impegno per il clima della nuova amministrazione e confida in una nuova filosofia politico-economica esportabile.

"Yes, we can", sembra dire Ronchi in chiusura, lasciando trasparire così un cauto, moderato ottimismo. Nel dopo Kyoto fondamentale sarà la conferenza di Copenhagen, prevista per il prossimo dicembre. Il punto più importante dell?agenda, fino ad ora trascurato, sarà quello della governance globale dell?ambiente: una visione più unitaria delle politiche e sanzioni più efficaci. Gambe in spalla allora, c?è tanto da fare.

Massimo Andreozzi