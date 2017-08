L’acqua di casa tua al supermercato

Acqua del rubinetto vs acqua in bottiglia. La disputa è destinata a durare o è possibile conciliare queste due tipologie di consumo verso un orizzonte comune che rispetti l'ambiente? Coop ha cercato di rispondere a questa domanda attraverso la campagna "Acqua di casa mia", che si pone l'obiettivo di promuovere un consumo responsabile di questa fondamentale risorsa. Principi di sostenibilità e tutela dell'ambiente: questo il leitmotiv della campagna di Coop, che punta non solo alla promozione del consumo critico dell'acqua, ma cercherà di rendere più attraente l'acqua del rubinetto, introducendo nei punti vendita una serie di strumenti che eliminano scorie e depurano le acque (gasatori, ricariche gas, caraffe e filtri domestici, addolcitori). Maggiore visibilità verrà inoltre offerta alle acque locali, privilegiando dunque l'impronta del "chilometro zero". Tendenza peraltro già in atto, questa, anche secondo un'indagine Nielsen, che ha dimostrato come il 10 per cento dei clienti della catena della Gdo scelga acque minerali imbottigliate nelle zone di residenza, mentre addirittura il 20 per cento ha sostituito questo consumo direttamente con l'acqua del rubinetto. Per chi vuole continuare ad acquistare acqua in bottiglia Coop ha allestito scaffali appositamente dedicati ma in un'ottica informativa: gli scaffali "parlanti" indicheranno dunque le proprietà organolettiche del prodotto la localizzazione delle fonti, per calcolare l'impatto ambientale della stessa bottiglia d'acqua (in termini di chilometri percorsi dalla fonte al tavolo di casa). In questo senso Coop ha annunciato l'ampliamento delle proprie fonti, che passeranno da due a quattro: a quelle storiche di Grigna (Lecco) e monte Cimone (Modena) ora vi sono anche Valcimoliana (Pordenone) e Angelica di Nocera Umbra (Perugina): questo comporterà, secondo quanto testimoniato dall'azienda, la riduzione di emissioni di CO2 nell'ordine di 388 mila chilogrammi all'anno, pari a 235 mila chilometri percorsi in meno. Il consumo critico dell'acqua si fa largo anche tra le porte scorrevoli. Il messaggio rimane lo stesso: non sprechiamola (lo dice anche Luciana Littizzetto, nel video dell'iniziativa!)