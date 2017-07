L?Amazzonia produce CO2?

L'Amazzonia è la foresta che più di ogni altra al mondo contribuisce ad assorbire CO2. Tutto vero nella teoria, ma nel 2010 la realtà è stata diversa. La grave siccità che ha colpito il Brasile lo scorso anno, infatti, ha fatto sì che la foresta più grande della Terra abbia contribuito a produrre anidride carbonica invece di assorbirla. Ad affermarlo sono alcuni scienziati della University of Leeds attraverso uno studio che verrà pubblicato sul prossimo numero di Science.

È la seconda volta che succede in dieci anni. La prima avvenne nel 2005, cioè nell'anno che - proprio insieme al 2010 - ha fatto registrare la temperatura media globale più alta dall'inizio delle misurazioni.

La causa principale di questo episodio è la forte siccità che ha causato la morte di diversi alberi per mancanza di acqua. Ma, ancora una volta, per spiegare il verificarsi di un episodio (la siccità) così anomalo per ben due volte in soli dieci anni, gli studiosi consigliano di guardare all'aumento delle temperature. Il rischio è che si crei un circolo vizioso difficile da spezzare.

Secondo Simon Lewis, uno dei ricercatori che ha partecipato allo studio, "due siccità inusuali ed estreme che si verificano nell'arco di un decennio possono ampiamente compensare il carbonio assorbito dalle foreste amazzoniche rimaste intatte in quel periodo. Ma se eventi come questo accadessero più spesso, la foresta amazzonica potrebbe raggiungere un punto in cui passerebbe da essere un prezioso serbatoio di carbonio che contribuisce al rallentamento dei cambiamenti climatici, ad una delle principali fonti di gas serra che accelererebbero gli effetti sul clima".