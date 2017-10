L’Antartide a pezzi

Quasi tutto il continente antartico è circondato da piattaforme ghiacciate, che vengono utilizzate come indicatori delle tendenze climatiche. Con il loro formarsi e squagliarsi rendono visibili le variazioni della temperatura globale. I ricercatori del "Nsidc" (National Snow & Ice Data Center) degli Stati Uniti non hanno dubbi nel ritenersi di fronte a un effetto serra sempre più aggressivo e devastante. Rientra nella normalità che la piattaforma "Larsen B" (il cui ghiaccio risale a dodicimila anni fa, cioè alla fine dell´ultima era glaciale) si sia consumata gradualmente. Infatti il nostro pianeta sta ancora uscendo da un periodo glaciale ed è in atto un riscaldamento naturale, secondo cicli che danno origine a forti oscillazioni climatiche con un periodo di centomila anni. L'anormalità del fenomeno consiste nella sua rapidità. I dati raccolti dai ricercatori infatti indicano, dal 1940 ad oggi, un ritmo di riscaldamento di mezzo grado ogni dieci anni. L'aumento considerato normale è di mezzo grado per secolo. Tre fattori accelerano lo scioglimento. Il primo è la lenta ma continua salita del livello del mare, che attualmente si alza di circa 1,2 millimetri annuali: l'acqua, essendo più calda, corrode le piattaforme ghiacciate. Il secondo fattore, di carattere temporaneo, è il risveglio di "El Nino", una vasta perturbazione atmosferica dell'Oceano Pacifico che inizia con un surriscaldamento delle acque vicine all'Australia e poi si propaga fino alle coste dell'America del Sud. Il calore di "El Nino" si fa sentire, inevitabilmente, anche sull'Antartide. Il terzo fattore è il fenomeno dell'effetto serra, prodotto da gas come l'anidride carbonica, il metano ed altri, che comporta un eccessivo riscaldamento della temperatura atmosferica.