L’app su Facebook per proteggere la biodiversità

La campagna di quest'anno, creata lanciando un'app dedicata su Facebook, offre la possibilità a chi ne sia interessato di ricevere informazioni e suggerimenti su come proteggere la biodiversità, mostrando modi diversi per impegnarsi e far partecipare anche gli amici. L'applicazione in 3D sulla pagina Biodiversity, permette poi a tutti i fan di caricare le foto dei propri amici, modificandone l'immagine in una delle mascotte dell'iniziativa: uno scoiattolo rosso, un tonno pinna blu, una quercia, una rana e un passero. Semplicemente visitando la pagina e utilizzando l'applicazione Biodiversify Your Friends, i cittadini europei potranno inoltre vincere un viaggio per due in Transilvania, Romania, con voli che compensano al 100% le emissioni di CO2. Il vincitore trascorrerà 1 settimana nella foresta selvaggia, assaporando i miracoli della natura e ammirando gli orsi con una guida privata per tutta la settimana, viaggio e alloggio inclusi. Come fare per vincere? Dopo aver lanciato l'app, i partecipanti si devono impegnare a fare qualcosa per proteggere la biodiversità, attivandosi con parole, video o foto. I migliori impegni saranno poi votati direttamente sul social network e valutati dalla Commissione Europea che determinerà il vincitore. C'è tempo fino al 31 luglio 2011. Il 3 maggio scorso la Commissione Europea ha adottato una nuova strategia per fermare la perdita della biodiversità entro il 2020. In primis: "diminuire la perdita di biodiversità e il degrado dell'ecosistema nell'UE entro il 2020 e rimpiazzarla nel minor tempo possibile, aumentando i contributi dell'UE per evitare la perdita globale della biodiversità". Mentre il secondo l'obiettivo per il 2050: "... la biodiversità dell'UE e i servizi che l'ecosistema fornisce saranno protetti, valorizzati e ristabiliti per il valore intrinseco della biodiversità e per il suo essenziale contributo al benessere degli umani e alla prosperità economica, così da evitare i catastrofici cambiamenti climatici provocati dalla perdita della biodiversità."