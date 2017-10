L’assalto dei POP

Sostanze velenose e pesticidi come il DDT, diossine e furani, vietati qui ma contrabbandati in Africa: la storia si ripete, riemerge, galleggia, ritorna. Ritorna sul serio: queste sostanze, una volta sparse nell'ambiente, permangono in circolo per decenni. E i loro effetti nocivi si diffondono su tutto il globo, fino a noi! Il quotidiano filogovernativo ugandese, "New Vision", cita l'ultimo studio realizzato dall'ispettore dell'Autorità per la gestione dell'ambiente nazionale, Patrick Kamanda, su campioni di acqua del Lago Vittoria: "Un alto numero di pesticidi clorinati per uso agricolo sono stati ritrovati nell'acqua e anche dispersi nell'aria, segno che vengono correntemente utilizzati". Queste sostanze, ha spiegato, così come altri agenti inquinanti organici persistenti (Persistent organc pullutants, POP) sono inseriti nella Convenzione di Stoccolma nella lista conosciuta come la "sporca dozzina", l'elenco dei dodici peggiori elementi chimici considerati responsabili di gravissimi danni all'ambiente e alla salute umana. Cosa sono i POP? Dicembre 2000, Johannesburg. I delegati di cento nazioni si riuniscono per mettere al bando gli inquinanti più pericolosi e persistenti, i POP (Persistent Organic Pollutants). E' vero, dunque, che sarebbero stati banditi a Johannesburg nel dicembre del 2000, questi POP (Persistent Organic Pollutants, i più diffusi inquinanti nell'ecosfera, dal DDT alle diossine e PCB, fino agli spaventosi policlorur-dibenzo-P-diossine - PCDD, dibenzofurani - PCDF e PCB coplanari - Co-PCB, usati per decenni in agricoltura). Ma, come il nome stesso che li designa fa presupporre, sono "persistent". Cioé ognuno di essi persiste. Permane. E va a spasso nell'ambiente ov'è diffuso, nelle pozze d'acqua, nel terreno, nelle falde, nell'aria, per anni. Per decenni. I POP sono poi assorbiti e s'accumulano nei tessuti grassi degli organismi biologici, animali (umani compresi, ovvio) dove le concentrazioni possono ammontare fino a 70mila volte i livelli ambientali di background. Perciò si chiamano anche BCC (Bioaccumulative Chemicals of Concern). Questa è la "sporca dozzina". Aldrin Pesticida sparso al suolo per uccidere termiti, cavallette e altri pestiferi insetti. Può anche uccidere uccelli, pesci, e gli esseri umani. In un incidente nella costa del Golfo del Texas, una partita di riso trattato con Aldrin ha sterminato centinaia di uccelli costieri. Chlordane Usato intensivamente come insetticida a vasto spettro, il chlordane è uno dei veleni che impregna più a lungo il terreno. Uccide uccelli, pesci e colpisce il sistema immunitario dell'uomo. Nei paesi occidentali era già bandito. Nei paesi asiatici è molto usato. DDT Il più celebre dei POP, il DDT fu usato largamente fin dalla seconda guerra mondiale, quando era irrorato sui campi per "sterilizzarli", cioè per abbattere il rischio di malaria, tifo e altre malattie trasmissibili dagli insetti. Più di 30 paesi hanno bandito il DDT, altri 30 cercano di ridurne l'uso. Un'esposizione a lungo termine è associata con malattie croniche nell'uomo, e tra gli uccelli causa sterilità e difficoltà nella posa delle uova. Ce lo stiamo ancora mangiando. Dieldrin Questo pesticida, usato perlopiù nei campi per il tessile, dimezza la sua presenza nel terreno (half-life) in cinque anni circa. E' altamente tossico per i pesci e altri animali acquatici, tra cui le rane. Diossine Composti chimici prodotti non intenzionalmente nei processi produttivi per imperfette combustioni, o nella produzione di pesticidi, di altri composti clorinati. Le maggiori quantità vengono rilasciate nell'ambiente dalle ciminiere degli inceneritori di rifiuti in città o di rifiuti industriali. Sono correlate a una serie di effetti avversi, disordini immunologici, enzimatici, linfatici. Il cibo di provenienza animale è la nostra maggior fonte d'approvvigionamento di diossine. Endrin Un'insetticida assai amato dagli agricoltori. Lo spruzzavi, e ti liberavi in un colpo solo di insetti sgraditi, parassiti, e nel contempo di topi e altri roditori. Peccato che ti rovinava la salute. Avvelenava le falde acquifere, era mortale per i pesci. E persisteva nel terreno per 12 anni. Furani Un altro prodotto di scarto dai processi di fabbrica. Simili alle diossine, anche negli effetti. Nel 1999 un camion cisterna contenente furani s'è ribaltato rovesciando il contenuto nel lago. Sono morti sei milioni di pesci. Il camionista, il messicano Irineo Montoya, lo hanno arrestato: era in stato d'ubriachezza. E non aveva la patente. Heptachlor Diffusamente impiegato per uccidere gli insetti, lo si ritiene responsabile del declino di varie popolazioni di specie selvatiche, incluse l'anatra canadese e i castori nel bacino del fiume Columbia. Alte dosi sono fatali per i roditori, topi, castori, e per i conigli. HCB Introdotto nel 1945 per trattare le coltivazioni, elimina funghi che possono decimare i raccolti. In Turchia hanno cominciato a usarlo negli anni '50: e tra il '54 e il '59 intere fette di popolazione accusarono una varietà di sintomi, tra cui coliti emorragiche. In migliaia svilupparono un disordine metabolico chiamato porphyria turcica: dei casi emersi, 14 su cento morirono. L'HCB si trova ancora in cibi d'ogni tipo. In India la dose giornaliera media di questa sostanza potenzialmente letale che s'assorbono gli abitanti è 0.13 microgrammi per chilo. Mirex Si puo' usare come insetticida per formiche, o come additivo ignifugo (fire retardant) in plastica, gomma, materiale elettrico. Si può anche usare per far venire il cancro a qualcuno. E' cancerogeno. Policloruri Bifenili (PCB) Composti usati nell'industria per fluidi-scambiatori di calore, trasformatori elettrici, additivi in vernici e plastica. Spesso concatenati a pericolose diossine, tossici per i pesci, connessi a malattie riproduttive e immunitarie in un numero di animali selvatici. Milioni di persone sono state, e sono, esposte al PCB attraverso la contaminazione del cibo. Il consumo di olio di riso contaminato da PCB in Giapppone nel 1968 e a Taiwan nel 1979 causò malattie della pelle, sintomi da fatica cronica, malattie digestive. Bambini nati da madri colpite fino a sette anni dopo l'incidente di Taiwan mostrarono patologie di sviluppo e comportamentali. Nel 1998 l'Europa è stata attraversata dal disastro di polli, uova e maiali (prosciutti) con alti dosi di PCB. "E' come se avessero condito la vostra insalata di pollo con olio di macchina usato", titolavano i giornali. Toxaphene Usato su cotone, cerealicolture, frutteti e orti. Altamente tossico. Trentasette paesi l'hanno bandito; altri 11 ne restringono l'uso. Contaminano l'aria, l'acqua, il suolo, entrano in circolo con l'evaporazione e le precipitazioni, i venti, penetrano nella catena alimentare e s'accumulano. Che effetto hanno questi POP sull'ambiente, e su di noi? Lo suggerisce l'epidemiologia.