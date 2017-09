L’eco-cenone

1- Preparare un menù vegetariano. Accontentare anche i palati più difficili rinunciando alla carne si può, basta un po' di creatività in cucina. 2- Scegliere prodotti biologici o provenienti dal mercato equo-solidale. Naturalmente, meglio se si tratta prodotti italiani (non esotici) e di stagione. Hanno un impatto minore sull'ambiente. 3- Un cenone senza spumante da stappare a mezzanotte, non è un vero cenone. Ancora una volta, è meglio scegliere quelli italiani e bio. 4- Indossare abiti "cruelty free". Si possono prediligere la lana e la seta ottenute in modo etico, i tessuti naturali, il velluto e la ciniglia colorati in modo "eco". 5- Non mancano gli accessori "eco"! Adesso esistono anche scarpe, cinture e borsette "hi-tech", eleganti ed ecologiche allo stesso tempo. 6- Illuminare la stanza con tante, coloratissime candele (meglio se in cera naturale). Aiutano a creare l'atmosfera di festa, una volta esaurite non inquinano e non consumano elettricità. 7- In alternativa usare lampadine a basso consumo. Dovrebbero essere usate sempre nelle nostre case! Consumano l'80% in meno delle lampadine a incandescenza e durano 10 volte di più. 8- Se gli invitati non sono molti, apparecchiare la tavola con piatti, posate e bicchieri "veri". Sono forse più noiosi da lavare, una volta finito il cenone, ma inquinano sicuramente meno di quelli in pvc, non riciclabili. 9- Se gli invitati sono tanti, si possono usare piattini, bicchieri e posate usa e getta ecocompatibili in legno. Costano un po' di più, ma rispettano l'ambiente! 10- Per i segnaposti, potete usare cartoncino riciclato. Da gettare nel bidoncino della carta, naturalmente, una volta terminato il cenone...