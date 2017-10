L’energia vola (con ali d’aliante)

L'idea, battezzata "Safari in aliante", l'ha avuta APER (Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili) insieme ad altre aziende sue associate. In Italia ci sono parchi eolici, impianti fotovoltaici e centrali idroelettriche. Per poterli vedere tutti, bisognerebbe intraprendere un tour lungo tutto lo Stivale. Due piloti di grande esperienza, Carlo Durante e Danilo Trovò, ci vengono in aiuto con un volo che in totale raggiungerà circa 2200 km. Il viaggio è dal 10 al 17 maggio a bordo di un mezzo che più di tutti si presta a rappresentare le energie rinnovabili: l'aliante. Il suo volo silenzioso e leggero è una perfetta sintesi tra l'intimo contatto con la natura e il più elegante progresso della tecnologia. E soprattutto è "la miglior metafora per descrivere il mondo delle rinnovabili. Il volo di un aliante è infatti possibile grazie a vento, sole e acqua" spiega Marco Pigni, Direttore APER. I due piloti hanno stabilito tempi di percorrenza e tappe. Una tratta ogni giorno, diverse nel viaggio di andata e in quello di ritorno, lungo l'Italia, dalla Lombardia fino a toccare la Calabria, per immortalare gli impianti di energia rinnovabile più importanti. Che le energie rinnovabili siano una risorsa non è una novità, ma spesso devono combattere contro i pregiudizi, più che altro culturali, in merito al loro impatto estetico e ambientale. Ecco perché un volo e delle foto, tante, per dimostrare il contrario. Per non perdersi gli aggiornamenti sul volo, l'itinerario, e consultare il diario di bordo, basta cliccare sul sito www.nitrogliding.com. Per godersi un reportage più completo, invece, bisognerà aspettare ancora un po': un dvd con una selezione delle foto più belle sarà infatti il "frutto" di questo inedito safari e, perché no, il primo passo verso una nuova cultura delle rinnovabili. Valentina Gerig